الرئيس تبون يتلقى مكالمة من نظيره الإماراتي

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، قدم رئيس دولة الإمارات، للرئيس تبون، التهاني، بإسمه وبإسم الشعب الإماراتي على فوزه في الانتخابات الرئاسية للمرة الثانية، متمنيا له التوفيق والسداد.

وبدوره شكر رئيس الجمهورية، رئيس دولة الإمارات ومن خلاله كل العائلة الكريمة الحاكمة وحكام الإمارات. متمنيا له وللشعب الإماراتي مزيدا من الرقيّ. كما اتفق القائدان على لقاء قريب يجمعهما.

كما تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عديد التهاني من دول عربية وأجنبية. على غرار الامارات، الكويت، تركيا، فلسطين.

وهنأ رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، أخاه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. لتجديد الشعب الجزائري فيه الثقة، وانتخابه لعهدة جديدة، متمنياً له السداد والتوفيق في مسيرته الرئاسية. مؤكدا على متانة العلاقات بين الجزائر وموريتانيا.

كما قدم خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وكذا سمو وليّ العهد محمد بن سلمان. تهانيهما رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على إعادة انتخابه لعهدة رئاسية جديدة.

وباركت وزارة الخارجية الأمريكية النتائج التي خلصت إليها الانتخابات الرئاسية في الجزائر، وقالت بأن الولايات المتحدة الأمريكية تولي أهمية للعلاقات مع الجزائر، لتعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

وأبدت الولايات المتحدة الأمريكية عزمها على تقوية العلاقات الثنائية، خاصة في المجالين الاقتصادي والثقافي، ووكذا التعاون الإقليمي.