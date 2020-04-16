الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من أمير دولة قطر

تلقّى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عصر اليوم مكالمة هاتفية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وخلال المكالمة استفسر امير دولة قطر من خلالها عن الجهود التي تبذلها الجزائر للتصدّي لانتشار جائحة كورونا.

كما جدد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بهذه المناسبة استعداد بلاده للقيام بكل ما يساعد الجزائر على الإسراع في التغلّب على هذه الجائحة.

من جهته عبّر رئيس الجمهورية عن شكره وتأثّره بهذا الموقف الأخوي الذي يدلّ على عمق الأواصر والروابط الجامعة بين شعبي البلدين.

وإغنتم الرئيس تبون الفرصة ليهنئ الشعب القطري الشقيق بمناسبة قدوم شهر رمضان الفضيل متضرّعا إلى العلي القدير أن يعيده على الأمة الإسلامية قاطبة باليمن والخير والبركات.