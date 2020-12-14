الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من أنجيلا ميركل

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم مكالمة هاتفية من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن المستشارة الألمانية، اطمأنت خلال هذه المكالمة عن حالة الرئيس تبون الصحية.

ومن جهته، قدّم رئيس الجمهورية شكره الجزيل للمستشارة، على العناية الطبية التي لقيها في ألمانيا.

وأوضح المصدر نفسه، أن الطرفان تحادثا مطولا عن الحالة الوبائية والاقتصادية في البلدين، كما تم التطرق إلى التعاون الثنائي بين الجزائر وألمانيا،

وسبل ترقيته مستقبلا، بالإضافة إلى قضايا إقليمية أخرى ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما تطور الأوضاع في ليبيا.

وعبّرت في الأخير المستشارة الألمانية عن تمنياتها بدوام الصحة للرئيس، طالبة منه نقل عبارات الصداقة للشعب الجزائري.