الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من بشار الأسد.. وهذا ما دار بينهما

تلقى اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية العربية السورية، بشار الأسد. أين قدّم له فيها تهانيه وتهاني الشعب السوري الشقيق بمناسبة شهر رمضان المعظم.

ومن جهته بادل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، نظيره السوري التهاني باسمه وباسم الشعب الجزائري بمناسبة الشهر الفضيل.

كما أطلع الرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية على الوضع في سوريا وما يدور حولها من أحداث. مجددا خالص شكره للجزائر قيادة وشعبا على وقوفها إلى جانب سوريا في محنة الزلزال الذي ضربها منذ أسابيع.

كما تبادل الرئيسان الرؤى بشأن العلاقات الثنائية القوية والمتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

شعرنا بأن الجزائريين أتوا من قلب سوريا لإسعاد السوريين

وقال الرئيس السوري بشار الأسد، في وقت سابق، أن الجزائر في الوجدان بالنسبة لنا كجيل وللأجيال السابقة. كما أن العلاقة بين الجزائر وسوريا مبنية على وقوف سوريا إلى جانب الجزائر خلال الثورة.

وقال الرئيس السوري بشار الأسد خلال زيارته إلى منطقة بستان القصر التي تضررت من الزلزال الذي ضرب البلاد الإثنين الماضي. “نحن من الجيل الذي تربى في المدارس ونعلم أن الجزائر بلد المليون شهيد”. مشيرا إلى أن “الجزائر في الوجدان بالنسبة لنا كجيل وللأجيال السابقة”.

أضاف بشار الأسد، أن العلاقة بين الجزائر وسوريا مبنية على وقوف سوريا إلى جانب الجزائر خلال الثورة التحريرية. بالإضافة كذلك إلى وقوف الجزائر عبر عقود إلى جانب القضايا العربية والقضايا السورية. وهي لم تتغير ومن الطبيعي ان تظهر العلاقة بشكلها الناصح والجميل خلال هذه الحرب.

وتابع بشار الأسد يقول:” لم نشعر بأن هناك أشخاص جاؤو من دولة بعيدة، شعرنا بأن الجزائريين أتوا من قلب سوريا لإسعاد السوريين.. هذا هو الشعور الحقيقي والصادق الذي نشعره إتجاه كل مواطن جزائري بل هذا الجيل والاجيال السابقة واللاحقة”.

قام الرئيس السوري، بشار الأسد، بزيارة منطقة بستان القصر التي تضررت من الزلزال الذي ضرب البلاد الإثنين الماضي.

ويشرف فريق الحماية المدنية الجزائري المبعوث إلى سوريا، على عمليات الإنقاذ في هذه المنطقة.

أين التقى الرئيس السوري مع فريق الحماية المدنية، وكان له حديث معهم لإطلاعه على سير الأمور.