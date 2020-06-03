الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء أمس الثلاثاء، مكالمة هاتفية من نظيره رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون.

وحسب ما نقلته الإذاعة الجزائرية، عن بيان لرئاسة الجمهورية، جرى خلال هذه المكالمة الهاتفية، تبادل المعلومات حول الجهود المبذولة لمنع تفشي جائحة كوفيد 19.

كما استعرض الرئيسان العلاقات الثنائية، واتفقا بشأنها على إعطائها دفع طموح على أسس دائمة تضمن المصلحة المشتركة المتبادلة، والاحترام الكامل لخصوصية وسيادة كلا البلدين.

وتطرق الرئيسان، إلى الوضع في ليبيا ودول الساحل في ضوء معاناة شعوبها من الحروب والنزاعات، فاتفقا على التنسيق من أجل وضع حد لذلك بالمساعدة على بسط الأمن والاستقرار في المنطقة، يضيف البيان.