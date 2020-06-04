الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الجنوب إفريقي

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ظهر اليوم مكالمة هاتفية من رئيس جمهورية جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للإتحاد الإفريقي سيريل رامافوزا.

وخلال المكالمة الهاتفية، استعرض الرئيسان عددا من قضايا الساعة في إفريقيا، وخاصة التطورات الجارية في ليبيا.

وأكدا الطرفان عزمهما على وضع اليد في اليد من أجل تنسيق أفضل لحل النزاعات في القارة وتعاون أكثر فعالية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي فيها.

كما إتفقا الرئيسان على ضرورة الإسراع في وضع الآليات التي تسمح بالتخلص في أقرب وقت ممكن من جائحة كوفيد– 19 المتفشية في ربوع إفريقيا.

وأضاف البيان أن الرئيسان سجلا ارتياحهما للمستوى الممتاز الذي بلغته العلاقات بين البلدين الشقيقين ومتانة الروابط التاريخية القائمة بينهما.

ومن جهة أخرى جدد الطرفان التزامهما بتكثيفها في كل المجالات للارتقاء بها إلى مستوى العلاقة السياسية المتميزة ولا سيما بتعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الزيارات الوزارية.