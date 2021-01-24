الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء اليوم، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون.

أين إطمأن هذا الأخير على صحة الرئيس عبد المجيد تبون، معربا عن سعادته لكونه بخير.

كما أبلغ الرئيس ماكرون، نظيره الرئيس تبون برغبته في استئناف العمل معا على الملفات ذات الاهتمام المشترك.

خصوصا الاقتصادية منها، بالإضافة الى القضايا الإقليمية وملف الذاكرة، فور عودة رئيس الجمهورية إلى أرض الوطن.

من جانبه، قدّم الرئيس تبون، تشكراته لنظيره الفرنسي على مشاعره النبيلة، مؤكدا له استعداده للعمل على هذه الملفات مع عودته إلى الجزائر.