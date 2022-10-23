الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفلسطيني

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مكالمة هاتفية، من محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد شكر الرئيس الفلسطيني باسمه وباسم الشعب الفلسطيني الرئيس تبون على المجهودات التي بدلها بِسَعْيه الجاد من أجل توحيد الفصائل الفلسطينية في مؤتمر لم الشمل الذي احتضنته الجزائر في 13 أكتوبر الجاري.

وبدوره ثمن الرئيس تبون دور نظيره الفلسطيني في إنجاح المصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية، مقدرا تقبله ومباركته لهذه المبادرة متمنيا تجسيدها على أرض الواقع. يضيف البيان.