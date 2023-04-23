الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من ماكرون.. وهذا موعد زيارته فرنسا

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد، مكالمة هاتفية من رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون. حيث قدم له فيها وللشعب الجزائري تهانيه بمناسبة عيد الفطر.

كما تطرق الرئيسان –حسب بيان رئاسة الجمهورية- إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها. بما في ذلك زيارة الدولة لرئيس الجمهورية إلى فرنسا. في حين، اتفقا على النصف الثاني من شهر جوان المقبل موعدا لهذه الزيارة. حيث العمل جارٍ ومتواصل من فريقي البلدين لإنجاحها.