الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الموريتاني

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مكالمة هاتفية من نظيره محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان:”تلقى اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، تطرقا فيها إلى العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها في كل المجالات، بما يخدم مصلحة الشعبين، الجزائري والموريتاني.”