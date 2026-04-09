الرئيس تبون يتلقى هدايا رمزية من رئيس “الفيفا” جياني إنفانتينو

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، هدايا رمزية من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى الجزائر.

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حلّ صبيحة اليوم بالجزائر في إطار زيارة رسمية.

ويرتقب أن يشارك في مراسم افتتاح المركز التقني الجهوي الجديد بمدينة تلمسان، والذي تم إنجازه بتمويل من “الفيفا”. ضمن برنامجها الهادف إلى تطوير التكوين الكروي واكتشاف المواهب الشابة.