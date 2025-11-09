الرئيس تبون يتلقي التهاني من أمير الكويت

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تهنئة، من أخيه مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة. وهذا بمناسبة اليوم الوطني المجيد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية “بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين، لاندلاع الثورة التحريرية المباركة، تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تهنئة”. “من أخيه مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة”. عبّر فيها عن خالص التمنيات باستمرار تطور ونماء العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين”. “راجيا دوام الصحة والعافية للسيد الرئيس، والتقدم والازدهار للجزائر”.

