الرئيس تبون يتنازل للوزير الأول عن صلاحيات التعيين في عدد من المناصب السامية

تنازل الرئيس عبد المجيد تبون عن صلاحيات تعيين وإنهاء مهام في بعض المناصب والوظائف العليا الدولة لدى الوزارات للوزير الأول.

وأصدر الرئيس تبون مرسوما رئسيا نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يخول بموجبه للوزير الأول صلاحيات تعيين وإنهاء مهام في بعض المناصب والوظائف العليا الدولة، بإستثناء الإدارات المركزية للقطاعات التي إحتفظ رئيس الجمهورية بصلاحية التعيين وإنهاء المهمام بها.

ويخول المرسوم للوزير الأول تعيين مدراء الدراسات والمدراء، المكلفون بالدراسات والتخليص، نواب المدراء، ورؤساء الدراسات وكل وظيفة لدى المؤسسات والمصالح التابعة للوزارات.

كما يعين الوزير الأول بناء على إقتراح الوزراء المعنيون، في الإدارات المركزية للوزارات، رؤساء دواوين الوزارات، رؤساء الأقسام، مدراء الدراسات، المديرون والمفتشون.

كما يعين الوزير الأول برسم المرسوم، في الادارات الاقليمية، مسؤولو المصالح الخارجية للدولة على المستوى المحلي والجهوي.

والمناصب المصنفة وظائف عليا بالولايات والمقاطعات الإدارية بإستثناء الولاة والولاة المنتدون، والأمناء العامون للولايات ورؤساء الدوائر.

كما يلغي المرسوم جميع الاحكام المخالفة للمرسوم لاسيما المرسوم الرئاسي المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة.