الرئيس تبون يتوجه إلى أديس أبابا

يتوجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، إلى أديس أبابا، للمشاركة في أشغال القمة 33 لرؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، اليوم السبت، من المقرّر تنظيم أشغال القمة، بالعاصمة الأثيوبية، أديس أبابا يومي 9 و10 فيفري الجاري، حيث سيرافقه وفد هام.

وسيقدم رئيس الجمهورية عرضا أمام رؤساء الدول الأعضاء حول حالة الإرهاب في إفريقيا، والوسائل الكفيلة بمكافحته.

وستبحث القمة موضوعا بعنوان إسكات السلاح وإيجاد الشروط الملائمة للتنمية الإفريقية.

ويتضمن برنامج القمة استعراض تقارير تهمّ بالخصوص إصلاح مؤسسات الاتحاد الإفريقي ومنطقة التجارة الحرّة القارية الإفريقية وقضايا السلم والأمن في إفريقيا.

كما سيتم خلال أشغال القمة، انتخاب رئيس جديد للاتحاد الإفريقي لسنة 2020.

ومن المنتظر أن يلتقي رئيس الجمهورية على هامش أعمال هذه القمة عددا من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين بالمنظمات الدولية والإقليمية.