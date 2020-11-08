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الرئيس تبون يتوجه بالشكر للشعب الجزائري على اهتمامه بصحته

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الرئيس تبون يتوجه بالشكر للشعب الجزائري على اهتمامه بصحته
بقلم خالد زوبيري

أعرب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن بالغ شكره، للشعب الجزائري لإهتمامه بحالته الصحية وإلتفافه الكبير حول رئيسه، مقدرا عاليا دعواته له بالشفاء وتمنيات الاطمئنان الصادقة النابعة من أصالة ونبل مواطنينا.

هذا وطمأن رئيس الجمهورية الشعب الجزائري الذي ينتظر عودته إلى ارض الوطن بأن وضعه الصحي في تحسن متضرعا للمولى عزوجل ان يعافي المصابين بفيروس كورونا المستجد، ويرحم المتوفين ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.

كما يسجل رئيس الجمهورية بإمتنمان برقيات الشفاء والإطمئنان  الواردة من من ملوك  ورؤساء الدول والحكومات والهيئات والمنظمات الدولية شاكرا لهم إهتمامهم وصدق مشاعرهم سائلا المولى عز وجل أن ينعم عليهم بدوام الصحة وتمام العافية.


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