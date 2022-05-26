الرئيس تبون يثمن إنشاء اتحاد الجزائريين المقيمين في ايطاليا

التقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بروما، بممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة بإيطاليا. وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها لهذا البلد بدعوة من نظيره الايطالي، سيرجيو ماتاريلا.

كما أكد رئيس الجمهورية أن برمجة هذا اللقاء مع الجالية في مستهل زيارته جاء حرصا منه على الاستماع لانشغالات أفرادها وتطلعاتهم. و”تأكيدا على أهمية إشراكهم في المسار التنموي والاقتصادي الذي تشهده البلاد”.

في حين، ثمن الرئيس تبون في هذا السياق مبادرة إنشاء اتحاد الجزائريين المقيمين بإيطاليا. معتبرا أنها ستكون “قوة اقتراح” في كل المجالات.

ولدى تطرقه للعلاقات التي تربط البلدين، أشاد رئيس الجمهورية بالمواقف التاريخية المشرفة لإيطاليا تجاه الجزائر. لاسيما خلال ثورة التحرير، مستذكرا دعم انريكو ماتيي الذي وصفه بالصديق “فوق العادة”.

للإشارة، خصصت إيطاليا مقاتلتين من سلاحها الجوي لمرافقة الطائرة الرئاسية ترحيبًا برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الذي حل بالأراضي الإيطالية ظهر الأربعاء.