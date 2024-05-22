الرئيس تبون يثمن المجهودات المبذولة في الميدان لتجسيد مشروع منجم “غارا–جبيلات”

ثمّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المجهودات المبذولة في الميدان لتجسيد مشروع منجم غارا -جبيلات. حسب ما أورده بيان لمجلس الوزراء.

وأوضح البيان المتضمن نتائج الإجتماع، أنه بخصوص مدى تقدم مشروع منجم غارا -جبيلات وخط السكة الحديدية المنجمية (بشار ـ تندوف ـ غارا -جبيلات)، فقد ثمّن رئيس الجمهورية المجهودات المبذولة في الميدان وتسجيل تقدّم مُرضٍ في تجسيد مشروع منجم غارا –جبيلات، مع تجاوز مرحلة اختيار الأرضية لإقامة مصنع وحدة معالجة خام الحديد في ولاية بشار، وانطلاق أشغال مصنع اخر لتحويل خام الحديد بغارا –جبيلات، ومواصلة أشغال وحدة المعالجة الأولية في تندوف التي انطلقت في 2023.

أما بالنسبة لمشروع منجم الفوسفات ببلاد الحدبة وخط السكة الحديدية (بلاد الحدبة ـ واد الكبريت ـ ميناء عنابة)،

عبّر الرئيس عن ارتياحه لوتيرة الأشغال، التي تجري بدون توقف، مما يسمح بتسليم المشروع في آجاله ودخوله حيّز الاستغلال. يضيف المصدر نفسه.