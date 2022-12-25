الرئيس تبون يثمن المجهودات المبذولة من قبل الشباب في تربية المائيات وإنتاج الثروة السمكية

ثمن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المجهودات المبذولة من قبل الشباب في تربية المائيات وإنتاج الثروة السمكية رغم الإمكانيات المتوسطة، مما جعل الموارد الصيدية تصل إلى المواطنين بأثمان مقبولة.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماع لمجلس الوزراء، أين دعا الرئيس تبون الرئيس إلى مواصلة هذا النهج وألا يكون هذا النشاط ظرفيا.

كما شجع الرئيس مؤسسات سفن الصيد على رفع معدلات الانتاج، موجها وزيري الداخلية والنقل للتنسيق من أجل تسهيل توسيع هذه المؤسسات لمساحاتها في الموانئ.