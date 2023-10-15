الرئيس تبون يثمن توجه الجامعة الجزائرية لاستحداث تخصصات تكوينية في الهيدروجين الأخضر

ثمّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، توجّه الجامعة الجزائرية لاستحداث تخصصات في مجال التكوين والبحث العلمي حول الهيدروجين الأخضر.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين أمر الرئيس تبون بإعداد إستراتجية شاملة تواكب التطورات العلمية والتقنية التي يشهدها العالم، وذلك بالتعاون أيضا مع الدول ذات الخبرة الرائدة في هذا المجال الحيوي.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فقد شدد الرئيس على ضرورة تعزيز قدرات بلادنا في مجال الطاقة الشمسية، لا سيما وأنها كانت سباقة في هذا الميدان منذ عقود.

كما وجّه الرئيس الحكومة بإبراز جهود الدولة في الحفاظ على النظام الإيكولوجي وحماية المحيط، ومواصلة تكثيف العمل لتحقيق نتائج عالية في هذا المجال.