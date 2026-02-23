الرئيس تبون يثمّن مشروع الأوركسترا الفيلهارمونية الدولية للجزائر

ثمّن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مشروع إنشاء الأوركسترا الفيلهارمونية الدولية للجزائر، معتبراً أنه يندرج ضمن مشروع وطني فني وثقافي متكامل يتماشى مع سياق ديناميكية التجديد الشامل التي تشهدها الجزائر، ويسهم في إحياء دورها في تنشيط وبعث الموسيقى الجزائرية.

وأكد رئيس الجمهورية، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الاثنين، أن هذا المشروع يعكس توجهاً حضارياً وثقافياً يعزز مكانة الجزائر إقليمياً ودولياً. موجهاً بالشروع التدريجي في تجسيده من خلال استغلال الإرث الفني الوطني، والاستعانة بالمواهب والنخب من داخل الوطن وخارجه في هذا الاختصاص، بما يبرز الوجه الحضاري للجزائر.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية متضمن نتائج الاجتماع، فقد أمر الرئيس بإعداد النصوص القانونية اللازمة لإعادة بعث دار أوبيرا الجزائر وضبط نظامها، بما يضمن أداءً فنياً وتنظيمياً يواكب الطموحات الثقافية الجديدة.

وفي السياق ذاته، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة بناء قاعات عروض كبرى (زينيت) تتسع لأكثر من خمسة آلاف متفرج، سواء في العاصمة أو في المدن الكبرى، بما يسمح باحتضان التظاهرات الفنية والثقافية ذات البعد الدولي.

وأمر كذلك بإعادة بعث ودعم معاهد الموسيقى عبر مختلف بلديات الوطن، في إطار تكوين أجيال جديدة من الفنانين والموسيقيين، وتعزيز التعليم الفني القاعدي.

كما وجه رئيس الجمهورية بضرورة إعادة بعث النشاط المسرحي، نظراً لما يضطلع به المسرح من دور محوري في تنشيط الحياة الثقافية، باعتباره أحد أعمدة القوى الناعمة في العصر الحديث.