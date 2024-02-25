الرئيس تبون.. يجب ألا تحتوي كتب جامع الجزائر على أفكار خارجة عن ديننا الحنيف

دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائمين على المكتبة إلى اعتماد ضوابط واضحة للموافقة على عرض الكتب.

كما أشار الرئيس تبون خلال معاينته لمكتبة جامع الجزائر إلى أنه ينبغي ألا تحتوي الكتب على “انزلاقات”. و”أفكار خارجة عن ديننا الحنيف وتقاليدنا ووسطية أجدادنا ومشايخنا”.

ومن جهة أخرى دعا رئيس الجمهورية إلى إثراء المكتبة بكتب مرجعية في مختلف التخصصات العلمية. مؤكدا على أهمية التكوين في الصيرفة الإسلامية والاقتصاد والقانون.

وبالمركز الثقافي للجامع، دعا رئيس الجمهورية القائمين عليه إلى التواصل والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة من أجل تنظيم ملتقيات وندوات فكرية بالنظر للمرافق المتعددة والتكنولوجيات الحديثة التي يحتويها.

للإشارة تتكون مكتبة جامع الجزائر من 3 مباني موزعة على 5 طوابق بطاقة استيعاب تصل إلى مليون كتاب.

كما تضم عدة فضاءات لمختلف الأنشطة منها قاعة للمطالعة مكونة من أقسام علمية وأدبية وآخر للشباب. بالإضافة إلى قسم للوسائط السمعية البصرية.