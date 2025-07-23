الرئيس تبون: يجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته لوقف الإبادة ضد الفلسطينيين

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إنه يجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته السياسية والأخلاقية لوقف الإبادة والانتهاكات المتواصلة ضد الفلسطينيين.

وأعرب الرئيس تبون خلال لقاء صُحفي رفقة رئيسة الوزراء الإيطالية على هامش انعقاد الدورة الخامسة للقمة الحكومية الجزائرية الإيطالية. عن قلقه إزاء الوضع العام في الشرق الأوسط. وهو ما يستدعي مساع ملحة وعاجلة لتفادي التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأضاف الرئيس تبون، أن المباحثات سمحت في تبادل التصورات حول الوضع في الساحل وآليات تعزيز الجهود الجماعية لبسط الأمن ومكافحة الارهاب في المنطقة الحيوية.

وفيما يخص النزاع في الصحراء الغربية، أكد رئيس الجمهورية الدعم المشترك للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي عادل وفق الشرعية الدولية يمكّن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرر المصير.