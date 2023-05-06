الرئيس تبون: يجب أن يكون صوت الجزائر في إفريقيا مسموعا

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ان الجزائر تحاول بكل الوسائل وقدر المستطاع العودة إلى فضائها الإفريقي.

كما أوضح الرئيس تبون، انه في السابق كان كل الاهتمام موجه إلى ما وراء البحار.

وكشف ذات المتحدث، انه خاطب رئيس دولة غربية وقال له أن اهتمام الغرب بإفريقيا غير اهتمامنا لأن أهدافنا أخوية إنسانية.

مضيفا ان المساعدات الجزائرية في إفريقيا تذهب إلى قطاعات الصحة والتعليم وتوفير المياه.

وشدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على ان صوت الجزائر في افريقيا يجب ان يكون مسموعا.