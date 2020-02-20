الرئيس تبون: يجب إبتكار آليات رقابة جديدة لسد الفراغات القانونية!

أكّد اليوم الخميس، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنّه يجب الإسراع في إيجاد آليات وقوانين جديدة لسد الفراغات القانونية التي تركها النظام السابق.

الرئيس تبون في لقائه مع مدراء ورؤساء المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، والذي يندرج ضمن إلتزامات

رئيس الجمهورية بتنظيم لقاءات منتظمة مع وسائل الإعلام قال: الرئيس تبون: “إنّ القوانين الموجودة لم تعد كافية لمواجهة الفساد لذلك ينبغي إعادة النظر في آليات الرقابة”

وأوضح الرئيس تبون إنّ القوانين السارية في مجال التسيير لاتخدم وسائل الرقابة، مؤكدا على أنّه يجب إعطاء حرية القرار للمسؤولين المحليين مقابل تقوية وسائل وآليات الرقابة.

وتابع قوله رئيس الجمهورية “أنّه يجب التفريق في أخطاء التسيير بين الأخطاء العفوية وتلك المتعمدة”.