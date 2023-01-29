الرئيس تبون: “يجب تعزيز أواصر التعاون بين الشعوب الإسلامية لعزة ديننا وأوطاننا”

شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على ضرورة تعزيز أواصر التعاون بين الشعوب الإسلامية في ظل النزاعات والصراعات المعقدة وكذلك الأزمات المتعددة.

وفي رسالة وجهها للمشاركين في أشغال الدورة الـ 17 لمؤتمر إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، قرأها نيابة عنه رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، قال الرئيس تبون:” نتطلع مع شعوب عالمنا الإسلامي إلى بعث روح جديدة في العمل الجماعي لعزة ديننا وأوطاننا .”

وأضاف رئيس الجمهورية:”نجتمع اليوم في سياق دولي وإقليمي يشهد نزاعات وصراعات معقدة وأزمات متعددة أبرزها ما يتعلق بالطاقة والغذاء بالإضافة إلى اخطار محدقة أخرى مثل الإرهاب والإختراق الفكري المراد به المساس بمرجعياتنا وتفكيك مجتمعاتنا .”

وختم الرئيس بالقول:”يجب تعزيز أواصر التعاون بين شعوبنا وتفعيل آليات العمل التضامني في البحث عن الأساليب الكفيلة بإيجاد الحلول الملائمة وتغليب لغة الحوار بعيدا عن كل أشكال التعصب والتطرف.”

وللإشارة، فإنه تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون انطلقت مساء اليوم أشغال الدورة الـ 17 لمؤتمر إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي ينظمه البرلمان الجزائري تحت شعار “العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية”.