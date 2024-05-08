الرئيس تبون يجدد إلتزام الجزائر الثابت تجاه القضيتين الفلسطينية والصحراوية

جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التزام الجزائر الثابت واللامشروط تجاه القضايا العادلة وعلى رأسها القضيتين الفلسطينية والصحراوية.

ويأتي هذا في الخطاب الذي ألقاه الرئيس تبون إلى جميع قيادات القوات والنواحي العسكرية الست والوحدات الكبرى والمدارس العليا عبر كامل التراب الوطني عن طريق تقنية التخاطب عن بعد، بعد زيارته لمقر وزارة الدفاع الوطني، أين جدد إلتزام الجزائر الثابت واللامشروط تجاه القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وبذات المناسبة نوه رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بالمجهودات التي تقوم بها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي.

كما أشاد في خطابه الذي بث عن طريق تقنية التخاطب عن بعد، بحرص الفريق أول السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وسهره لضمان الجاهزية القصوى لقواتنا المسلحة.