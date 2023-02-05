الرئيس تبون يجدد التزام الدولة بالوقوف الى جانب الشباب ومساعدة المؤسسات الناشئة

ثمّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، التقدم المحقق على مستوى قطاع اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

والذي يشهد استقطاب الكفاءات الشبانية ويساهم في خلق مناصب الشغل والثروة، حسب ما جاء بيان رئاسة الجمهورية.

كما أثنى الرئيس تبون على الحركية التي تعرفها منظومة التعليم العالي، في تحفيز الطلبة لخلق مؤسساتهم الناشئة كما أمر بمواصلة التنسيق على هذا المستوى.

وحسب ذات البيان، سيقدم ملف المؤسسات المصغرة مجددا، أمام مجلس الحكومة ليعرض في مجلس الوزراء للبت فيه نهائيا.

كما جدد الرئيس عبد المجيد تبون التزام الدولة، بالوقوف إلى جانب الشباب ومساعدة المؤسسات الناشئة، بهدف تطويرها وتوفير بيئة ملائمة تساهم في بعث الاقتصاد الوطني.