الرئيس تبون يجدد تهانيه لنظيره الموريتاني بانضمام بلاده إلى منتدى الدول المصدرة للغاز

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية مع أخيه محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة.

وحسب بيان للرئاسة، جدد الرئيس تبون خلال المكالمة، تهانيه بانضمام موريتانيا إلى منتدى الدول المصدرة للغاز. كما أعرب له عن شكره للحضور الموريتاني المميز في أشغال القمة السابعة.

وبذات المناسبة، أطلع رئيس الجمهورية أخاه الرئيس الموريتاني على اللقاء المغاربي الثلاثي الذي جمع رؤساء كل من الجزائر تونس وليبيا عقب القمة السابعة، لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي احتضنته الجزائر.

كما بحث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع أخيه الرئيس الموريتاني، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، مسائل وقضايا راهنة، ذات طابع إفريقي.

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