الرئيس تبون يجدد مطلب الجزائر بالإصلاح الشامل للأمم المتحدة

جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم تمسك الجزائر بالاصلاح الشامل للمنظمة الامم المتحدة لتحسين ادائها وتحسين كفائتها.

وقال الرئيس تبون خلال إجتماع الأمم المتحدة الجزائر تجدد تمسكها بموقف الاتحاد الافريقي خلال إعلان سرت داعية الى ضرورة التوصل الى حلول سريعة بشأن التمثيل العادل في مجلس الأمن.

وذكر رئيس الجمهورية أيضا بـ”أبرز الأسس العقائدية للسياسة الخارجية الجزائرية ودعمها للقضايا العادلة في العالم، بدءا بفلسطين والصحراء الغربية، فضلا عن مواقفها إزاء القضايا الجهوية والدولية ذات الأهمية، خاصة الأزمة الليبية والأزمة المالية، اللتين تبذل الجزائر جهودا كبيرة لحلهما بالطرق السلمية”.

كما جدد “تمسك الجزائر بالتزاماتها الدولية، سواء في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة أو في مجال العمل للحد من التسلح وعدم انتشار الأسلحة النووية، إلى جانب تعزيز الاندماج على الصعيدين المغاربي والإفريقي”.