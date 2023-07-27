الرئيس تبون يجدّد دعمه لعميد مسجد باريس ويثمّن مجهوداته

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفيه مع عميد مسجد باريس شمس الدين حفيز.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد ثمن رئيس الجمهورية خلال هذا الإتصال الهاتفي الجهود المبذولة، من قبل هذه المؤسسة الدينية العريقة.

وأشاد الرئيس تبون بنجاح المسجد في إرسال 900 طفل من أبناء الجالية الوطنية، إلى مخيمات صيفية بالجزائر، مما سيسمح لأطفالنا الذين يعيشون بفرنسا، باكتشاف الثراء التاريخي والوطني بالجزائر. يضيف المصدر نفسه.

كما عبّر رئيس الجمهورية، عن دعمه التام لعميد مسجد باريس، داعيا إياه إلى مضاعفة مثل هذه المبادرات تجاه الشباب الجزائري، من أجل خلق بيئة تناسق بين الجزائر وفرنسا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption.