الرئيس تبون يجري أول مقابلة صحفية لرئيس جزائري مع قناة الجزيرة
أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الإثنين أول مقابلة صحفية لرئيس جزائري، مع قناة الجزيرة .
وأدار هذه المقابلة الصحفية التي تم التطرق من خلالها إلى العديد من القضايا الوطنية والإقليمية، الإعلامي عبد القادر عياض.
هذا ويُرتقب بث المقابلة الصحفية، مساء يوم غد الثلاثاء .
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1006265
-
وقع مساء يوم الإثنين، حادث مرور خطير عند مدخل منعرجات بوشاوي إتجاه الطريق الاجتنابي الجنوبي بن عكنون، نجم عنه اضطراب كبير في حركة السير.
وحسب مصادر النهار، فإن…
-
تمكنت مصالح فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية النعامة، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال استيراد ونقل المخدرات من المناطق الغربية الجزائرية.
وتمت هذه العملية بعد…
-
بعد شكوى من فلاح أودع ملفا للاستفادة من دعم الدولة
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة "خراطة" التابعين لأمن ولاية بجاية، من توقيف شخص يشتغل…
التعليقات (0)