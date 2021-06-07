الرئيس تبون يجري أول مقابلة صحفية لرئيس جزائري مع قناة الجزيرة

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، يوم الإثنين أول مقابلة صحفية لرئيس جزائري، مع قناة الجزيرة

وأدار هذه المقابلة الصحفية التي تم التطرق من خلالها إلى العديد من القضايا الوطنية والإقليمية، الإعلامي عبد القادر عياض.

هذا ويُرتقب بث المقابلة الصحفية، مساء يوم غد الثلاثاء .