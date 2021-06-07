الرئيس تبون يجري أول مقابلة صحفية لرئيس جزائري مع قناة الجزيرة

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الرئيس تبون يجري أول مقابلة صحفية لرئيس جزائري مع قناة الجزيرة
بقلم خالد زوبيري

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الإثنين أول مقابلة صحفية لرئيس جزائري، مع قناة الجزيرة .

وأدار هذه المقابلة الصحفية التي تم التطرق من خلالها إلى العديد من القضايا الوطنية والإقليمية، الإعلامي عبد القادر عياض.
هذا ويُرتقب بث المقابلة الصحفية، مساء يوم غد الثلاثاء .

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