الرئيس تبون يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد جدد الرئيس تبون لنظيره التركي باسمه وباسم الشعب الجزائري تعازيه الخالصة، في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق شاسعة جنوب شرق تركيا، مؤكدا له وقوف الجزائر إلى جانب الشقيقة تركيا لتجاوز هذه المحنة التي ألمت بالشعب التركي الشقيق.

ومن جهته شكر الرئيس التركي، الرئيس تبون على تقديم يد العون والمساعدة منذ الساعات الأولى للفاجعة الأليمة، مقدرا الموقف المتضامن للجزائر. يضيف البيان

وبدوره، جدد رئيس الجمهورية استعداد الجزائر لتقديم وارسال كل المساعدات للشقيقة تركيا.