الرئيس تبون يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الطرفان تطرقا خلال هذا الإتصال إلى العلاقات الثنائية الجيدة التي تربط البلدين، ومسائل تهم الشعبين الصديقين.

وبهذه المناسبة، هنأ الرئيس التركي، الرئيس تبون على نجاح الجزائر في تنظيم مؤتمر “لم الشمل” لتخقيق الوحدة بين الفصائل الفلسطينية، معربا عن تقديره العالي لمجهودات رئيس الجمهورية لبلوغه هذا المسعى النبيل، متمنيا له تحقيق نجاح آخر في توحيد الصف بين الأشقاء العرب من خلال قمة جامعة الدول العربية التي تنعقد في الفاتح من نوفمبر بالجزائر.