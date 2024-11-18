الرئيس تبون يجري تعديلا حكوميا.. وشنقريحة وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع

أجرى عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الاثنين، تعديلا حكوميا. حسب ما أفاد به الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، سمير عقون.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد استقبل، اليوم، الوزير الأول محمد النذير العرباوي، الذي قدّم له استقالة الحكومة، والتي قبلها، حيث جدّد فيه الرئيس الثقة وأمره بمواصلة مهامه.

وصرّح عقون أنه، عقون أنه بموجب مرسوم رئاسي وبعد استشارة الوزير الأول، عيّن عبد المجيد تبون أعضاء الحكومة الآتية أسماؤهم:

نذير العرباوي : الوزير الأوّل

السعيد شنقريحة : وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي

أحمد عطاف : وزير دولة ، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية

محمد عرقاب :وزير دولة ، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة

إبراهيم مراد: وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

لطفي بوجمعة : وزير العدل ، حافظ الأختام خلفا لرشيد طبي لاستدعائه لمهام أخرى

لعزيز فايد : وزير المالية

العيد ربيقة : وزير المجاهدين وﺫوي الحقوق

يوسف بلمهدي : وزير الشؤون الدينية والأوقاف

كمال بداري : وزير التعليم العالي والبحث العلمي

محمد صغير سعداوي: وزير التربية الوطنية

ياسين المهدي وليد: وزير التكوين والتعليم المهنيين

زهير بــلــلــو: وزير الثقافة والفنون

مصطفى حيداوي : وزير الشباب ، مكلّف بالمجلس الأعلى للشباب

وليد صادي: وزير الرياضة

سيدعلي زروقي : وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

صورية مولوجي : وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

سيفي غريّب :وزير الصناعة

يوسف شرفة : وزير الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري

محمد طارق بلعريبي : وزير السكن والعمران والمدينة

محمد بوخاري: وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات

الطيّب زيتوني : وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

محمد مزيان : وزير الاتصال

لخضر رخروخ : وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية

طه دربال: وزير الموارد المائية

سعيد سعيود : وزير النقل، خلفا لمحمد الحبيب زهانة لتكليفه بمهام أخرى

حورية مداحي: وزيرة السياحة والحرف التقليدية

عبد الحق سايحي:وزير الصحة

فيصل بن طالب: وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

كوثر كريكو : وزيرة العلاقات مع البرلمان

نجيبة جيلالي:وزيرة البيئة وجودة الحياة

نور الدين وضاح : وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرّة

فؤاد حاجي : وزير منتدب لدى وزير الصناعة ، مكلّف بالإنتاج الصيدلاني

سفيان شايب : كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية ، مكلّف بالجالية الوطنية بالخارج

سلمة بختة منصوري: كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلّفة بالشؤون الإفريقية

كريمة طافر : كاتبة دولة لدى وزير الطاقة ، مكلّفة بالمناجم

نور الدين يسع : كاتب دولة لدى وزير الطاقة ، مكلّف بالطاقات المتجدّدة

يحي بوخاري : أمين عام للحكومة