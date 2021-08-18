الرئيس تبون يجري حركة بقيادات القوات والنواحي العسكرية بوزارة الدفاع الوطني

أجرى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون حركة مست قيادات القوات المسلحة والنواحي العسكرية للجيش الوطني الشعبي

وحسبما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمي فإنه وبناء على مرسوم رئاسي مؤرخ يوم 3 أوت 2021 فقد تم إنهاء مهام اللواء محمد بوزوين بصفته رئيسا لأركان القوات الجوية .

كما أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بموجب مرسوم رئاسي موقع يوم 3 أوت مهام اللواء عمار زغيمي بصفته قائدا لأركان الناحية العسكرية الرابعة داية من 15 جويلية الماضي.

كما أنهى الرئيس تبون مهام اللواء عبد الحكيم مرغني بصفته نائبا لقائد الناحية العسكرية الخامسة .

كما عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اللواء أحمد سالمي رئيسا لأركان قيادة القوات الجوية ابتداء من 16 جويلة 2021.