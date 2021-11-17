الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك الولاة

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، حركة جزئية في سلك الولاة، مست 3 ولايات، حسب ما أفاد به بيان وزارة الداخلية.

وجاء في البيان، “تعلم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن إجراء حركة جزئية للولاة، بعد موافقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث تم تعيين كل من السادة:

أبو بكر الصديق بوستة: واليا لولاية تيبازة.

مصطفى أعامير: واليا لولاية ورقلة.

أحمد بلحداد: واليا لولاية إليزي.”