الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور .

وبهذا تم إنهاء مهام:

السيد مصطفى قريش والي ولاية ميلة

كما تم تحويل كل من السيدة والسادة الولاة بالصفة ذاتها كما يلي:

فضيل دويفي من ولاية الأغواط إلى أدرار

محمد بن مالك من ولاية باتنة إلى الأغواط

عقون حورية من ولاية قالمة إلى البويرة

شيباني سمير من ولاية وهران إلى قالمة

علي مولاي من ولاية تيبازة إلى بني عباس

عبد الكريم لعموري من ولاية البويرة إلى عنابة

إبراهيم أوشان من ولاية البليدة إلى وهران

فيصل عمروش من ولاية إن قزام إلى ميلة

جمال حسحاس من ولاية بني عباس إلى البليدة

وتم تعيين كل من السادة :

نورالدين رفسة الوالي المنتدب للدار البيضاء، واليا لولاية إن قزام

أمين بن شاولية الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد، واليا لولاية تيبازة

بن أحمد رياض الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبوسعادة بالمسيلة، واليا لولاية باتنة.

كما تم إنهاء مهام:

محفوظ بوزرتيت الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للشراقة

وتم أيضا تعيين السادة الاتية أسماؤهم بصفتهم ولاة منتدبين:

عبد الفتاح بن قرقورة أمين عام ولاية سطيف، واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية للشراقة بالجزائر العاصمة

محرز معمري أمين عام ولاية قسنطينة، واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء بالجزائر العاصمة

زيدي عبد المالك مفتش عام ولاية الجزائر، واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة

زوقاري ناصر أمين عام ولاية بسكرة، واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية للقنطرة ببسكرة

بوجزة جمال أمين عام ولاية بومرداس، واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لبئر العاتر بولاية تبسة.

عمراني عطال أمين عام ولاية إيليزي، واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لبوسعادة بولاية المسيلة.

بن بابا علي عبد الكريم رئيس دائرة الغزوات، واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية للعريشة بولاية تلمسان.

خلفاوي حميد رئيس دائرة بودواو، واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لقصر البخاري بولاية المدية.