الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين

بيـان يتعلق بالحركة الجزئية في سلك رؤساء الـمجالس القضائية

والنواب العامين لدى الـمجالس القضائية ورؤساء ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية

طبقا لأحكام الدستور وخاصة الـمادتين 92 و181 منه والـمادة 49 من القانون العضوي الـمتضمن القانون الأساسي للقضاء.

أجرى رئيس الجمهورية، عبد الـمجيد تبون، حركة جزئية في سلك رؤساء الـمجالس القضائية والنواب العامين لدى الـمجالس القضائية ورؤساء الـمحاكم ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية. كما تم تعيين رئيسا للـمحكمة الإدارية للاستئناف.



وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن هذه الحركة تأتي طبقا لأحكام الدستور وخاصة الـمادتين 92 و181 منه والـمادة 49 من القانون العضوي الـمتضمن القانون الأساسي للقضاء. كما تهدف إلى إعطاء ديناميكية لسير الجهات القضائية والـمحاكم الإدارية والـمحاكم الإدارية للاستئناف وتحسين نوعية أدائها من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي.

وأوضح المصدر نفسه، أن الحركة شملت تحويل (9) رؤساء مجالس قضائية و (6) نواب عامين وترقية (14) قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام (6) رؤساء مجالس قضائية، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي تم تكليفها بمهام أخرى، و (06) نواب عامين.

كما شملت الحركة تحويل (07) رؤساء محاكم إدارية و (06) محافظي دولة وترقية (27) قاضيا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة، وإنهاء مهام (09) رؤساء محاكم إدارية و (09) محافظي دولة. وتم تعيين رئيسا للمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.

وقد جاءت الحركة كالآتي:

1/ رؤساء الـمجالس القضائية:

مجلس قضاء أدرار:

- تومــي جمال .

مجلس قضاء باتنة:

– قاسمي بوخميس .

مجلس قضاء بجاية:

– سماتي مصطفى .

مجلس قضاء البليدة :

– بوشريط مختار .

مجلس قضاء تبسة :

– سميرة عبد الحفيظ .

مجلس قضاء تلمسان :

– فيلالي بن سكران .

مجلس قضاء الجزائر :

– بودربالـة محمد .

مجلس قضاء جيجل :

– زياني فريــد .

مجلس قضاء عنابة :

– نوخــة علي .

مجلس قضاء قسنطينة :

– العرفي عز الدين .

مجلس قضاء بومرداس :

– مغيسان تسعديت .

مجلس قضاء إليزي :

– دولاش بوعلام .

مجلس قضاء تيبازة :

– خليفي عبد الوافي .

مجلس قضاء النعامة :

– عبد الواحد حسين .

مجلس قضاء غرداية :

– خالـدي كريـم .

2/ النواب العامون لدى الـمجالس القضائية:

مجلس قضاء أم البواقي :

– عيساوي محمد جميل .

مجلس قضاء بجاية :

– بن صاري ياسين .

مجلس قضاء بشار :

– بن عـودة محمد .

مجلس قضاء تبسة :

– العدواني عبد الحميد .

مجلس قضاء تيارت :

– لطرش طـارق .

مجلس قضاء تيزي وزو :

– سوير سفيان .

مجلس قضاء قسنطينة :

– قاســـي عبد النـور .

مجلس قضاء معسكر :

– سيــدهم عـمر .

مجلس قضاء برج بوعريريج :

– غمـاري عبد الله .

مجلس قضاء بومرداس :

– قـــــــــارة شاكـــر .

مجلس قضاء تندوف :

– خالدي أمين.

مجلس قضاء خنشلة :

– ماضــي فؤاد .

مجلس قضاء النعامة :

– قوني موســى .

مجلس قضاء غليزان :

– جلولي أحمد .

3/ رؤساء الـمحاكم الإدارية :

الـمحكمة الإدارية بأم البواقي :

– بوقريعة داود .

الـمحكمة الإدارية ببسكرة :

– عزقاق حميدة .

الـمحكمة الإدارية بتبسة :

– بوقرة سعيد .

الـمحكمة الإدارية بتيارت :

– بن علي عبد الله حسين .

الـمحكمة الإدارية بالجزائر :

– لحسين كاهينة .

الـمحكمة الإدارية بالجلفة :

– سوالم عائشة .

الـمحكمة الإدارية بسطيف :

– بن سليطان رشيد .

الـمحكمة الإدارية بسكيكدة :

– بشوش نورة .

الـمحكمة الإدارية بسيدي بلعباس:

– رحماني نصيرة .

الـمحكمة الإدارية بعنابة :

– حمودي حسين .

الـمحكمة الإدارية بقسنطينة :

– بن كاشر نجية .

الـمحكمة الإدارية بالـمدية :

– موساوي زهية.

الـمحكمة الإدارية ببرج بوعريريج :

– شرحبيل رشيد .

الـمحكمة الإدارية بالطارف :

– نسيب بدر الدين .

الـمحكمة الإدارية بتيسمسيلت :

– عقون مسعودة.

الـمحكمة الإدارية بخنشلة :

– هلالي نوال .

الـمحكمة الإدارية بسوق أهراس :

– بوسنان مصمودي .

الـمحكمة الإدارية بتيبازة :

– بشار نصيرة .

الـمحكمة الإدارية بغرداية:

– هويشر محمد .

الـمحكمة الإدارية بغليزان :

– حــادة فضيلة .

4/ رئيس الـمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة:

– مجيد خلفوني.

5/ محافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية :

الـمحكمة الإدارية بالأغواط :

– دحمان محمد .

الـمحكمة الإدارية بالبليدة :

– جابري أمحمد .

الـمحكمة الإدارية بالبويرة :

– حبيب أحسن .

الـمحكمة الإدارية بتبسة :

– لرقط بلال .

الـمحكمة الإدارية بتلمسان :

– بحري ياسين .

الـمحكمة الإدارية بتيزي وزو :

– بوشاشي رابح .

الـمحكمة الإدارية بالجزائر :

– عمراني كمال .

الـمحكمة الإدارية بجيجل :

– عايد ياسين .

الـمحكمة الإدارية بسعيدة :

– قرفي عبد الرحمان .

الـمحكمة الإدارية بعنابة :

– زروقي خير الدين.

الـمحكمة الإدارية بقالـمة :

– بشيري محمد الشريف .

الـمحكمة الإدارية بمستغانم :

– بوزيدي مخطارية .

الـمحكمة الإدارية بالـمسيلة :

– بن سعيدي رابح .

الـمحكمة الإدارية بالبيض :

– حداد سليم .

الـمحكمة الإدارية بإليزي :

– أوذيني عبد السلام .

الـمحكمة الإدارية ببومرداس :

– بويحي سمير .

الـمحكمة الإدارية بتندوف :

– بوناب آسيا .

الـمحكمة الإدارية بخنشلة :

– جباري الطاهر.

الـمحكمة الإدارية بغرداية :

– مقسم سعاد.

الـمحكمة الإدارية بغليزان :

– خشاب فتيحة.

وتهدف هذه الحركة إلى إعطاء ديناميكية لسير الجهات القضائية والـمحاكم الإدارية والـمحاكم الإدارية للاستئناف وتحسين نوعية أدائها من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي.