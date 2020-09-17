الرئيس تبون يجري حركة دبلوماسية جزئية

أجرى اليوم الخميس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حركة حركة دبلوماسية جزئية.

ووفق بيان رئاسة الجمهورية الحركة الدبلوماسية الجزئية شملت بعضا من السفارات في إفريقيا وأوروبا وتم تعيين كل من:

لزهر سوالم سفيراً ممثلاً دائماً للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف

محمد حناش مدير عام أوروبا بوزارة الشؤون الخارجية سفيرا للجزائر في بروكسل وممثلا دائما لدى الإتحاد الاوروبي

صالح لبديوي سفير الجزائر في باريس سفيرا في برن السويسرا

عنتر داوود سفير الجزائر في ليبرفيل الغابون سفيرا في فرنسا

عبد الحق عيساوي المكلف بالدراسات والتلخيص لدى الامين العام بوزارة الشؤون الخارجية سفير الجزائر في ليبرفيل الغابون.

وسيتحق السفراء الجدد بمناصبهم فور إتمام الإجراءات المعهودة.