الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان : “طبقا لأحكام الدستور لاسيما المادتين 92 و181 منه، وكذا المادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء وبعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية, شملت تحويل 4 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين وترقية 18 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 07 رؤساء مجالس قضائية و 09 نواب عامين.”

وتهدف هذه الحركة الى إعطاء ديناميكية لسير الجهات القضائية وتحسين نوعية أدائها من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي. يضيف المصدر نفسه.

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