الرئيس تبون يجري محادثات على انفراد مع رئيسة جمهورية سلوفينيا

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، محادثات على انفراد مع رئيسة جمهورية سلوفينيا ناتاشا بيرتس موسار.

وبعد المحادثات التي جمعت رئسا البلدين، وقع رئيس الجمهورية على السجل الذهبي للقصر الرئاسي لجمهورية سلوفينيا ثم أخذ صورة تذكارية أمام الصحافة رفقة رئيسة جمهوية سلوفينيا ناتاشا بيرتس موسار.

يشار أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يواصل لليوم الثاني زيارة الدولة التي شرع فيها أمس الإثنين، إلى جمهورية سلوفينيا. بدعوة من نظيرته ناتاشا بيرتس موسار.

كما خصت الرئيسة السلوفينية، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، صباح اليوم باستقبال رسمي بساحة الكونغرس بالعاصمة ليوبليانا، حيث استمع الرئيسان إلى النشيدين الوطنيين ليستعرضا بعدها تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت لهما التحية الشرفية.

ليقوم بعدها رئيس الجمهورية بوضع اكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لروح ضحايا الحروب بساحة الكونغرس بليوبليانا.

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