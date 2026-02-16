إعــــلانات
الوطني

الرئيس تبون يجري محادثات على انفراد مع نظيره النيجري

بقلم أسماء
الرئيس تبون يجري محادثات على انفراد مع نظيره النيجري
  • 58
  • 0

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، محادثات على انفراد مع رئيس جمهورية النيجر رئيس الدولة عبد الرحمن تياني.

كما توقفا الرئيسان   عند صور ومسيرة رؤساء الجزائر السابقين.

وخص رئيـس الجمهورية عبد المجيد تبون، نظيره من  جمهورية النيجر عبد الرحمن تياني. باستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية. كما تم أخذ  صورة تذكارية أمام الصحافة الوطنية والدولية.

