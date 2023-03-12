الرئيس تبون يجري محادثات على انفراد مع نظيره الأوغندي

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، محادثات على انفراد مع نظيره الأوغندي يوري كاغوتا موسيفيني.

وكان قد استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيس جمهورية أوغندا، في قصر المرادية.

موسيفيني يضع اكليلا من الزهور في مقام الشهيد

كما وضع رئيس جمهورية أوغندا يوري كاغوتا موسيفيني، اليوم الأحد، إكليلا من الزهور. وقف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء ثورة التحرير المجيدة بمقام الشهيد.

كما زار رئيس جمهورية المتحف المركزي للجيش، ويتلقى شروحات حول مختلف المراحل التاريخية للجزائر.

و قد استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس السبت، نظيره الأوغندي، يوري كاغوتا موسيفيني، في مطار هواري بومدين الدولي.

كما تكتسي الزيارة أهمية خاصة ضمن مسار تدعيم الديناميكية الإيجابية التي تشهدها علاقات الأخوة و التعاون بين البلدين.

و من شأن هذه الزيارة تعزيز الإلتزام المشترك للبلدين لصالح قضايا القارة الإفريقية. و تأكيد تطلعهما نحو تحقيق السلم والتنمية لشعوبها.

الجزائر وأوغندا يتفقان على ضرورة تطوير العمل الافريقي المشترك على نحو أكبر في إطار الاتحاد الإفريقي.

كما يتقاسم البلدين، الرؤى ذاتها حول تعزيز التشاور والتنسيق داخل المنظمات الدولية وحركة دول عدم الإنحياز.

و حل رئيس أوغندا يوري كاغوتا موسيفيني، بالجزائر، في زيارة تدوم إلى غاية 14 من الشهر الجاري.