الرئيس تبون يجري مكالمة هاتفية مع رئيس ألمانيا الإتحادية

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الخميس، مكالمة هاتفية مع رئيس ألمانيا الإتحادية فرانك فالتر شتاينماير.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن الرئيس تبون عبر للرئيس الألماني عن شكرة وامتنانه لمستوى الرعاية الطبية التي حظي بها منذ وصوله إلى ألمانيا.

وبدوره عبر الرئيس الألماني عن تمنياته بدوام الصحة والعافية للرئيس تبون والرقي والإزدهار للشعب الجزائري، يضيف البيان.

كما إغتنم الرئيسان هذه الفرصة لإستعراض سبل التعاون الثنائي وأفاق ترقيته في جميع المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

هذا ودعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لزيارة رسمية لألمانيا،

وهي الدعوة التي تلقاها الرئيس بالقبول والشكر على أن تتم برمجتها بعد الإنتهاء من الحالة الوبائية.