الرئيس تبون يجري مكالمة هاتفية مع قيس سعيد
بقلم أمينة داودي
أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية مع الرئيس التونسي قيس سعيد.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الرئيس تبون قام بتهئنة الرئيس التونسي بمناسبة تنصيب الحكومة الجديدة وتمنى له التوفيق والسداد.
كما سيشكل تعزيز التعاون الثنائي محور أجندة الزيارة المرتقبة للرئيس تبون إلى تونس الشفقيقة.
طالع أيضا
الرئيس تبون: من يعتدي علينا سيندم على اليوم الذي وُلد فيه لأننا لن نتوقف ساعتها
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp
رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=999352