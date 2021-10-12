الرئيس تبون يجري مكالمة هاتفية مع قيس سعيد

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية مع الرئيس التونسي قيس سعيد.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الرئيس تبون قام بتهئنة الرئيس التونسي بمناسبة تنصيب الحكومة الجديدة وتمنى له التوفيق والسداد.

كما سيشكل تعزيز التعاون الثنائي محور أجندة الزيارة المرتقبة للرئيس تبون إلى تونس الشفقيقة.

طالع أيضا

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp