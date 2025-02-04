الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية.

وتأتي هذه الحركة طبقا لأحكام الدستور، لا سيما المادتين 92 و181 منه. والمادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد شملت الحركة تحويل (1) رئيس مجلس قضائي و(3) نواب عامين وترقية (13) قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام.

كما شملت الحركة أيضا، إنهاء مهام (8) رؤساء مجالس قضائية و(04) نواب عامين. يضيف المصدر ذاته.

وجاءت الحركة كالآتي:

1/ رؤساء المجالس القضائية:

- مجلس قضاء سطيف: يعقوبي يوسف.

– مجلس قضاء سكيكدة: وازن عبد الحميد.

– مجلس قضاء المدية: بوحميدي نادية.

– مجلس قضاء مستغانم: معروف العربي.

– مجلس قضاء المسيلة: مهيرة حسان.

– مجلس قضاء وهران: بوترفاس جيلالي.

– مجلس قضاء تيسمسيلت: علوقة نصر الدين.

– مجلس قضاء الوادي: دبوب الطيب.

– مجلس قضاء غليزان: عثماني حسين.

2/النواب العامون لدى المجالس القضائية:

– مجلس قضاء باتنة: بن بلقاسم منصف.

– مجلس قضاء البويرة: بن دعاس فيصل.

– مجلس قضاء الجزائر: بن بوضياف محمد الكمال.

– مجلس قضاء سكيكدة: مسعودي الطاهر.

– مجلس قضاء سيدي بلعباس: نعيجاوي جمال.

– مجلس قضاء المسيلة: فوداد جمال.

– مجلس قضاء معسكر: بن عبد الله مصطفى.

– مجلس قضاء سوق أهراس: بوخاري عمر.