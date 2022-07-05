الرئيس تبون يجمع في لقاء تاريخي بين محمود عباس واسماعيل هنية

جمع رئيس الجمهورية عبد المجيد بتون اليوم الثلاثاء في لقاء تاريخي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية. اللقاء جرى بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة .

وجاء هذا اللقاء على هامش الإحتفالات المخلدة للذكرى الـ60 للاستقلال. أين حضر كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية كضيوف شرف في الاستعراض العسكري الذي نظمته الجزائر بالمناسبة

كما كان اللقاء فرصة للجمع ايضا بين ممثلين عن السلطة الفلسطينية وحركة حماس.