الرئيس تبون يحذر بخصوص منحة كورونا: مزالو طامعين في التخلاط

حذر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، كل المسؤولين عن التأخير في صب منح كورونا لمستحقيها من المواطنين وأفراد السلك الطبي.

وأورد رئيس الجمهورية، في كلمة له باللقاء الثاني للحكومة مع الولاة: “أخذ مجلس الوزراء، قرارات لتخفيف وطأة جائحة فيروس كورونا على المواطن، نحن ندرك الوضع الصعب الذي خلفه الحجر الصحي على الناس، لذلك تقرر تخصيص منح للمعوزين والطبقة الهشة، لنصون نوعا ما كرامتهم”.

وأشار الرئيس تبون، أن هذا القرار لم يطبق منذ 3 أشهر متسائلا: “أين الولاة، والمسؤولين المشرفين على هذه العملية، هل تريديون عرقلة الأمور”.

وتابع رئيس الجمهورية قائلا: “لكي نشجع الأطباء والممرضين، خصصنا لهم بعض المميزات، ولم تسلم لهم كذلك.. ماذا يعني هذا؟”.

وأضاف الرئيس تبون: “هناك تواطئ داخل الادارة في تعطيل مسار الدولة، هل نحن امام ثورة مضادة؟..”

وأشار الرئيس تبون، إلى أن هؤلاء المسؤولين، قاموا بوضع العراقيل لتنفيذ هذه العملية، متحججين بعدم المغامرة والخوف من دخول السجن، قائلا: “نحاسبك كي دير في جيبك.. متخلطش الأمور”.

وأورد رئيس الجمهورية: “حذاري.. الأمور ليست بهذه البساطة، هناك قوى ضد الاستقرار السياسي، ومزالوا طامعين في التخلاط”.

وأكد الرئيس تبون، أن التحريات جارية في هذا الخصوص، وسيتم محاسبة كل من ساهم في عرقلة تسليم منح كورونا لمستحقيها.