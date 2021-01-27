الرئيس تبون يحمد الله على سلامة شقيقه الرئيس التونسي قيس سعيّد

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء البيوم الأربعاء مكالمة هاتفية مع نظير التونسي قيس سعيّد.

ووفق بيان مصالح رئاسة الجمهورية الرئيس تبون تحادث مع الرئيس سعيّد للإطمئنان على وضعه، بعد نبأ محاولة تسميمه.

وأضاف بيان مصالح رئاسة الجمهورية الرئيس تبون حمد الله على سلامة شقيقه الرئيس قيس سعيد، بعد أن طمأنه على صحته.

هذا وتعرض اليوم الرئيس التونسي لمحاولة تسميم عبر طرد بريدي يحتوي على مادة الريسين السامة.

ووفق ما نشرته صفحة الرئيس التونسي، تم إجراء اختبار وفرز جميع رسائل البريد الخاصة بقصر قرطاج.