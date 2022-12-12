قناة النهار الرئيس تبون يحول الصناعة الصيدلانية إلى حقيقة بعد ثلاث سنوات بقلم قناة النهار نشر في 12 ديسمبر 2022 - 22:55 الجزائر شارك غرِّد أرسل 52 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/nafyu اقرأ أيضا مؤمن أيت قاسي: ماقام به إيتو تصرف وحشي وعدواني ليس له مبرر قناة النهار 06 ديسمبر نسيمة جعفر باي: الممثلين في كل عالم عايشيين بخير إلا في الجزائر غير لاعبي كرة القدم ومغنيي الراي قناة النهار 08 ديسمبر الفريق أول السعيد شنقريحة يستقبل قائد قوات الدفاع الشعبية التنزانية قناة النهار 29 نوفمبر ريبورتاج /أطفال البدو الرحل .. المستقبل المجهول قناة النهار 07 ديسمبر طرق ملتوية لتهريب الأقراص المهلوسة.. الشرطة تحكم قبضتها على المروجين قناة النهار 05 ديسمبر مهنة الخباز.. عمل شاق، أجرة قليلة ومصاعب لا تنتهي لكسب لقمة العيش قناة النهار 10 ديسمبر النوي يقصف فوندام و بروسلي الذين ظهرو في مختلف ولايات الوطن ويطالبهم بتوقيف هذه المهازل قناة النهار 11 ديسمبر زين عامر: المنتخب الفرنسي قوي جدا ومبابي أبهرني قناة النهار 04 ديسمبر "مومن آيت قاسي: التكنولوجيا هي إحدى اسباب الإنجازات الكبيرة في مونديال قطر للمنتخبات "الصغيرة قناة النهار 02 ديسمبر طوابير على مد البصر .. مسلسل ندرة أكياس الحليب يعود مجددا بالطارف قناة النهار 10 ديسمبر